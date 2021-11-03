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Galileo

Thema u. a.: Hype um Billig-E-Auto

ProSiebenFolge vom 03.11.2021
Thema u. a.: Hype um Billig-E-Auto

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Folge vom 03.11.2021: Thema u. a.: Hype um Billig-E-Auto

24 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 12

Der Umstieg von Verbrenner auf E-Antrieb muss nicht unbedingt teuer sein. Ein neues Mini-E-Auto aus China kostet nur 5.000 Euro und ist vor allem bei der jüngeren Generation beliebt. Warum löst das Auto einen solchen Hype aus. Und kann es sich bei dem billigen Preis wirklich um ein qualitativ hochwertiges Fahrzeug handeln? Bald soll der Wagen auch in Deutschland auf den Markt kommen. "Galileo"-Reporterin Anne Wang war in China und hat das neue Mini-E-Auto unter die Lupe genommen.

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