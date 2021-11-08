Thema u. a.: Ein Mensch, eine Mission: Haselnüsse aus DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.11.2021: Thema u. a.: Ein Mensch, eine Mission: Haselnüsse aus Deutschland
49 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12
Ob in der Nougat-Creme, im Eis oder in der Nuss-Schokotafel - die Deutschen lieben Haselnüsse. Aber angebaut werden die Schalenfrüchte in Deutschland bisher kaum. Das soll sich ändern: Martin Stiegler will die Haselnuss "Made in Germany" zum Erfolg führen. Wie er das schaffen will? "Galileo" hat den jungen Unternehmer besucht.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen