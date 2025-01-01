Thema u. a.: Einfach anders - wohnen im Büro, arbeiten unterwegsJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Einfach anders - wohnen im Büro, arbeiten unterwegs
"Galileo" stellt zwei ungewöhnliche Arbeitsplatzkonzepte vor: In einem Berliner Unternehmen kommen die Mitarbeiter:innen zum Arbeiten in die Privatwohnung ihrer Chefs. In einer Firma in Hamburg dagegen sind die Vorgesetzten nie am selben Ort zu finden: Sie reisen mit ihrem Segelboot um die Welt und leiten die Firma von unterwegs aus. Sind das Vorbilder für das Arbeiten von morgen? Und wie finden das eigentlich die Mitarbeiter:innen?
