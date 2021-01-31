Galileo Spezial: 2057 - Wir sind 10 MilliardenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 31.01.2021: Galileo Spezial: 2057 - Wir sind 10 Milliarden
Folge vom 31.01.2021
Nach aktuellen Prognosen werden im Jahr 2057 zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Eine Herausforderung - denn alle brauchen genug Nahrung, Energie und Platz. Von fast unbegrenzter Energie über Fleisch ohne Tierzucht bis zur Lösung des Plastikmüll-Problems: Schon jetzt arbeiten Visionäre an den Lösungen für die dicht bevölkerte Welt. "Galileo" sieht sich Projekte an, die schon heute die Probleme der Zukunft lösen und begleitet einen Helden durch eine Stadt des Jahres 2057. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
