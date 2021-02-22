Galileo
Folge vom 22.02.2021: Top-Thema: Grünes Internet
35 Min.Folge vom 22.02.2021Ab 12
Online shoppen, streamen, navigieren - noch nie wurde das Internet weltweit für so vieles genutzt wie heutzutage. Dabei ist das Web ein ganz schöner Strom-Fresser und Klima-Killer. Auf der ganzen Welt arbeiten immer mehr Menschen daran, dass das Surfen im Internet in Zukunft ökologischer wird. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen