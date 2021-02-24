Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: Warum bauen die Chinesen so schnell?

ProSiebenFolge vom 24.02.2021
Thema u. a.: Warum bauen die Chinesen so schnell?

Thema u. a.: Warum bauen die Chinesen so schnell?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 24.02.2021: Thema u. a.: Warum bauen die Chinesen so schnell?

39 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 12

Kein Land der Welt baut so schnell wie China. In Rekordzeit werden riesige Bauprojekte aus dem Boden gestampft - manchmal entstehen in nur wenigen Tagen große Gebäude oder sogar Krankenhäuser. China allein verbraucht dabei jährlich 40 Prozent der weltweiten Stahl- und Betonproduktion. Doch woher kommt die Bau-Geschwindigkeit? Um das herauszufinden, hat "Galileo" eine der größten Bauarbeiterschulen Chinas besucht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen