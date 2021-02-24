Thema u. a.: Warum bauen die Chinesen so schnell?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.02.2021: Thema u. a.: Warum bauen die Chinesen so schnell?
39 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 12
Kein Land der Welt baut so schnell wie China. In Rekordzeit werden riesige Bauprojekte aus dem Boden gestampft - manchmal entstehen in nur wenigen Tagen große Gebäude oder sogar Krankenhäuser. China allein verbraucht dabei jährlich 40 Prozent der weltweiten Stahl- und Betonproduktion. Doch woher kommt die Bau-Geschwindigkeit? Um das herauszufinden, hat "Galileo" eine der größten Bauarbeiterschulen Chinas besucht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen