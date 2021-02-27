Thema u. a.: Vom Desaster zum Master: Pulled PorkJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.02.2021: Thema u. a.: Vom Desaster zum Master: Pulled Pork
50 Min.Folge vom 27.02.2021Ab 12
Pulled-Pork-Burger: ein absolutes Trend-Food, das auf den Teller eines jeden Fleischliebhabers und Hipsters gehört. Und um den Burger selbst zu machen, braucht es keinen teuren Grill und stundenlange Vorbereitung. Ob es allerdings auch absolute Kochnieten schaffen, die Köstlichkeit zuzubereiten, zeigt sich in einer neuen Folge "Vom Desaster zum Master". Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen