Galileo

Thema u. a.: Gourmet-Lieferdienst zum Selberkochen

ProSiebenFolge vom 03.03.2021
Thema u. a.: Gourmet-Lieferdienst zum Selberkochen

Thema u. a.: Gourmet-Lieferdienst zum SelberkochenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 03.03.2021: Thema u. a.: Gourmet-Lieferdienst zum Selberkochen

46 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 12

Besteht der kulinarische Alltag auch weiterhin aus Tiefkühlpizza und Nudeln mit Tomatensauce, solange der Lockdown anhält und die Restaurants zubleiben? Nein, denn ein Feinkost-Lieferdienst verspricht willkommene Abwechselung und liefert Gourmet-Menüs zum Selberkochen direkt nach Hause. Aber lassen die sich wirklich so einfach zubereiten, wie versprochen? "Galileo" hat sie getestet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

