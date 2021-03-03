Thema u. a.: Gourmet-Lieferdienst zum SelberkochenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 03.03.2021: Thema u. a.: Gourmet-Lieferdienst zum Selberkochen
46 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 12
Besteht der kulinarische Alltag auch weiterhin aus Tiefkühlpizza und Nudeln mit Tomatensauce, solange der Lockdown anhält und die Restaurants zubleiben? Nein, denn ein Feinkost-Lieferdienst verspricht willkommene Abwechselung und liefert Gourmet-Menüs zum Selberkochen direkt nach Hause. Aber lassen die sich wirklich so einfach zubereiten, wie versprochen? "Galileo" hat sie getestet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen