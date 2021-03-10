Thema u. a.: Der Milliarden-VerschenkerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 10.03.2021: Thema u. a.: Der Milliarden-Verschenker
53 Min.Folge vom 10.03.2021Ab 12
Manche können sich ein Vermögen von acht Milliarden Dollar nur erträumen - Chuck Feeney hat ein anderes Lebensziel. Nachdem er mit einer Kette an Duty-Free-Shops zu einem der reichsten Männer der Welt geworden ist, will er sein Vermögen von acht Milliarden Dollar bis zum letzten Cent verschenken. Warum will er nun sein ganzes Geld spenden? "Galileo" hat mit Menschen in seinem Umfeld gesprochen, welche die spannendsten Geheimnisse über sein Leben verraten haben. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
