Galileo
Folge vom 12.03.2021: Thema u. a.: Der echte Max Mustermann
38 Min.Folge vom 12.03.2021Ab 12
Jeder kennt ihn - zumindest seinen Namen: Max Mustermann. Er ist der Inbegriff des Ottonormal-Bürgers und ziert Ausfüllhilfen, Vordrucke, Karten und vieles mehr. Aber es gibt ihn wirklich: Der 17-jährige Max Mustermann wohnt in Quakenbrück. "Galileo" trifft Max und erfährt, wie es sich mit dem wohl bekanntesten Namen Deutschlands lebt. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
