Thema u. a.: Inside Meme-FactoryJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.03.2021: Thema u. a.: Inside Meme-Factory
50 Min.Folge vom 29.03.2021Ab 12
Memes finden sich mittlerweile überall und sind aus unserem Internet-Alltag kaum mehr wegzudenken. Sie dienen der Unterhaltung und Kommunikation - für jede Situation gibt es ein passendes Meme. Doch wer oder was steckt hinter den viralen Posts? Und warum sind einfache Bilder mit Text versehen so erfolgreich? "Galileo" erzählt die Entstehungsgeschichte von Memes und blickt hinter die Kulissen einer der beliebtesten Meme-Factories Deutschlands. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen