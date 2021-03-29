Zum Inhalt springenBarrierefrei
Memes finden sich mittlerweile überall und sind aus unserem Internet-Alltag kaum mehr wegzudenken. Sie dienen der Unterhaltung und Kommunikation - für jede Situation gibt es ein passendes Meme. Doch wer oder was steckt hinter den viralen Posts? Und warum sind einfache Bilder mit Text versehen so erfolgreich? "Galileo" erzählt die Entstehungsgeschichte von Memes und blickt hinter die Kulissen einer der beliebtesten Meme-Factories Deutschlands. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

