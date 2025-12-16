Jahresrückblick - Die Bundesliga am Tiefpunkt mit Peter MoiziJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 43: Jahresrückblick - Die Bundesliga am Tiefpunkt mit Peter Moizi
In unserer großen Jahresrückblicks-Episode blicken wir auf ein packendes Fußballjahr in der Österreichischen Bundesliga zurück. Zusammen mit unserem Experten Peter Moizi – Sportchef der Kronen Zeitung und langjährigem Kabarettisten der Comedy Hirten – analysieren wir die Highlights, Tiefpunkte und kuriosesten Geschichten der Saison! • Die spannendsten Momente aus dem Herbst der österreichischen Bundesliga • Rapid Wien als Sorgenkind – was läuft falsch bei den Grün-Weißen? • Warum sich Teams wie Sturm Graz, Red Bull Salzburg & Rapid im Herbst so schwer getan haben • Unsere Experten-Analyse: Wie stark ist die Bundesliga wirklich? • Ein Blick nach vorne: Wie wird Österreich bei der WM 2026 performen? Neben seriöser Fußball-Analyse sorgt der Wiener Schmäh natürlich für reichlich Unterhaltung – bestens serviert von Peter Moizi, der nicht nur als Sportchef schreibt, sondern auch als Teil der legendären Kabarett-Truppe Comedy Hirten für Lacher und Pointen sorgt.
