Politik, Fußball & Machtspiele – mit Peter FilzmaierJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 1: Politik, Fußball & Machtspiele – mit Peter Filzmaier
Gelb Rot – der Unicope Fußball-Talk – ist zurück aus der Winterpause, rechtzeitig bevor die heimische Liga wieder startet ⚽️ Wie immer mit Moderator Hannes Steiner sowie den Experten Kurti Garger und Frenkie Schinkels. In dieser Folge zu Gast: Peter Filzmaier – Politikwissenschaftler, Wahlforscher, ORF-Analyst, bekennender FC-Barcelona-Fan und leidenschaftlicher Fußball-Liebhaber. Gemeinsam sprechen wir über internationalen Spitzenfußball, politische Einflüsse im Sport und darüber, warum Trainer im modernen Fußball oft nur mehr extrem wenig Zeit bekommen, um erfolgreich zu sein. Von FC Barcelona über Real Madrid bis zur WM in den USA – mit Wiener Schmäh, klaren Analysen und ehrlichen Meinungen.
Weitere Folgen in Staffel 2026
