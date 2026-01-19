Zum Inhalt springenBarrierefrei
GELB-ROT Der Fußball-Talk

Politik, Fußball & Machtspiele – mit Peter Filzmaier

krone.tv Staffel 2026 Folge 1 vom 19.01.2026
Politik, Fußball & Machtspiele – mit Peter Filzmaier

52 Min. Folge vom 19.01.2026

Gelb Rot – der Unicope Fußball-Talk – ist zurück aus der Winterpause, rechtzeitig bevor die heimische Liga wieder startet ⚽️ Wie immer mit Moderator Hannes Steiner sowie den Experten Kurti Garger und Frenkie Schinkels. In dieser Folge zu Gast: Peter Filzmaier – Politikwissenschaftler, Wahlforscher, ORF-Analyst, bekennender FC-Barcelona-Fan und leidenschaftlicher Fußball-Liebhaber. Gemeinsam sprechen wir über internationalen Spitzenfußball, politische Einflüsse im Sport und darüber, warum Trainer im modernen Fußball oft nur mehr extrem wenig Zeit bekommen, um erfolgreich zu sein. Von FC Barcelona über Real Madrid bis zur WM in den USA – mit Wiener Schmäh, klaren Analysen und ehrlichen Meinungen.

