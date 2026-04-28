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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Josef Pröll spricht über die Zukunft des ÖFB

krone.tvStaffel 2026Folge 14vom 28.04.2026
Josef Pröll spricht über die Zukunft des ÖFB

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 14: Josef Pröll spricht über die Zukunft des ÖFB

48 Min.Folge vom 28.04.2026

Der ÖFB ist aktuell in aller Munde! In rund 50 Tagen startet die Weltmeisterschaft und der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll übt sein Amt seit einem Jahr aus. In „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ spricht er über den Status quo, die Chancen bei der WM-Endrunde sowie die zukünftige Ausrichtung des Verbandes.

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