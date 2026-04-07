Jahrhundertspiel in Salzburg & internationale Karriere - mit Jimmy HofferJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 12: Jahrhundertspiel in Salzburg & internationale Karriere - mit Jimmy Hoffer
Wir starten mit einem Spiel für die Geschichtsbücher: Das legendäre 7:0 von Rapid in Salzburg am Ostersonntag 2008. Ein Abend, der bis heute unvergessen ist – und mittendrin: Jimmy Hoffer mit drei Treffern bei diesem historischen Kantersieg gegen den Titelrivalen. Rapid fügte Salzburg damit die höchste Niederlage der Red-Bull-Ära zu – ein echtes Jahrhundertspiel. Gemeinsam mit Jimmy blicken wir zurück auf diese unglaubliche Zeit bei Rapid Wien unter Trainer Peter Pacult, sprechen über die legendäre Offensivreihe und die besondere Dynamik dieser Mannschaft. Natürlich geht’s auch um seinen weiteren Karriereweg: Sein Wechsel zum SSC Napoli in die Serie A sowie seine Stationen in der deutschen Bundesliga – inklusive spannender Einblicke hinter die Kulissen. Auch die aktuelle Bundesliga ist wieder großes Thema: Sturm Graz gewinnt bei Rapid und setzt sich an der Tabellenspitze fest, während Red Bull Salzburg mit einem Sieg gegen Hartberg zurück im Titelrennen ist. Die Liga bleibt damit extrem spannend – alles ist angerichtet für einen heißen Kampf um die Meisterschaft. Wie immer analysieren Hannes Steiner, Kurt Garger und Frenkie Schinkels die Themen – mit viel Schmäh, klarer Meinung und jeder Menge Anekdoten aus der Karriere von Jimmy Hoffer.
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