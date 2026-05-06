Titelkampf extrem & Abstiegsfight brutal - mit Ivica VastićJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 16: Titelkampf extrem & Abstiegsfight brutal - mit Ivica Vastić
Der ehemalige Bundesliga-Star und Kultkicker spricht über seine beeindruckende Karriere, unter anderem bei SK Sturm Graz und der Wiener Austria. Ivo bringt jede Menge Schmäh und Anekdoten aus seiner aktiven Zeit mit. Die Bundesliga steuert auf ein dramatisches Finale zu: Der LASK ist aktuell das Team der Stunde, gewinnt am Montag mit 3:1 gegen SK Rapid Wien und übernimmt zwei Runden vor Schluss die Tabellenführung. Nach dem Cupsieg – dem ersten seit 1965 – lebt sogar der große Traum vom Double weiter. Gemeinsam mit Trainer Didi Kühbauer könnten die Linzer Geschichte schreiben. Auch dahinter bleibt alles offen, während es im Tabellenkeller richtig zur Sache geht: Wolfsberger AC, FC Blau-Weiß Linz, Grazer AK, WSG Tirol und SCR Altach kämpfen ums Überleben – fünf Teams, minimale Abstände, ein Spiel kann alles entscheiden. Ein weiteres Highlight steht bereits vor der Tür: das Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria, in dem es um einen extrem wichtigen Europacup-Startplatz geht.
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