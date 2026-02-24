Gierige Spielerberater & Titelkandidat Austria? - mit Michael WagnerJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 6: Gierige Spielerberater & Titelkandidat Austria? - mit Michael Wagner
49 Min.Folge vom 24.02.2026
Gelb Rot – der UNICOPE Fußball-Talk ist zurück mit Michi Wagner, Sportdirektor der FK Austria Wien. Er erklärt seine Aufgaben bei den Veilchen, wie er mit Trainer Stephan Helm zusammenarbeitet und wie er die sportliche Entwicklung seines Klubs einschätzt. Wir sprechen über die aktuelle Bundesliga-Runde und über die brisante Frage: Wer schafft es ins Meister-Play-Off? Die Liga ist so eng wie nie zuvor – und trotz der jüngsten 1:2-Niederlage beim SCR Altach bleibt die Austria oben dran. Beim Auswärtsspiel in Altach fehlte Abwehrchef Aleksandar Dragović. Wie viel trägt sein Fehlen bei Austrias Niederlage bei?
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GELB-ROT Der Fußball-Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Fußball, Talk
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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