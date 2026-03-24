Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GELB-ROT Der Fußball-Talk

Robert „Eisenfuß“ Pecl

krone.tvStaffel 2026Folge 10vom 24.03.2026
Robert „Eisenfuß“ Pecl

Robert „Eisenfuß“ PeclJetzt kostenlos streamen

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 10: Robert „Eisenfuß“ Pecl

49 Min.Folge vom 24.03.2026

Der ehemalige österreichische Nationalspieler und langjährige Rapid-Profi bringt seine Erfahrung aus dem Spitzenfußball ein und analysiert die aktuelle Lage der Liga. Im Fokus steht die extrem spannende und ausgeglichene Meisterschaft – so eng war es schon lange nicht mehr. Die Wiener Klubs sind im Aufwind: Die Austria gewinnt auswärts in Hartberg mit 1:0 und bleibt voll im Titelrennen, während Rapid Wien zuhause teilweise groß aufspielt und den LASK mit 4:2 besiegt. Gleichzeitig lassen die Top-Teams Punkte liegen – Sturm und Red Bull Salzburg trennen sich 1:1, wodurch sich die Tabelle weiter zusammenschiebt. Die Folge: Sturm liegt nur noch einen Punkt vor Rapid – und am Ostersonntag kommt es zum direkten Duell um die Tabellenführung zwischen Rapid und Sturm.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

GELB-ROT Der Fußball-Talk
krone.tv
GELB-ROT Der Fußball-Talk

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen