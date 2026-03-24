Robert „Eisenfuß“ PeclJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 10: Robert „Eisenfuß“ Pecl
Der ehemalige österreichische Nationalspieler und langjährige Rapid-Profi bringt seine Erfahrung aus dem Spitzenfußball ein und analysiert die aktuelle Lage der Liga. Im Fokus steht die extrem spannende und ausgeglichene Meisterschaft – so eng war es schon lange nicht mehr. Die Wiener Klubs sind im Aufwind: Die Austria gewinnt auswärts in Hartberg mit 1:0 und bleibt voll im Titelrennen, während Rapid Wien zuhause teilweise groß aufspielt und den LASK mit 4:2 besiegt. Gleichzeitig lassen die Top-Teams Punkte liegen – Sturm und Red Bull Salzburg trennen sich 1:1, wodurch sich die Tabelle weiter zusammenschiebt. Die Folge: Sturm liegt nur noch einen Punkt vor Rapid – und am Ostersonntag kommt es zum direkten Duell um die Tabellenführung zwischen Rapid und Sturm.
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