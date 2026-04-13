Konsel vs. Wohlfahrt & die Amsterdamer Eisenstangen - mit Franz WohlfahrtJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 13: Konsel vs. Wohlfahrt & die Amsterdamer Eisenstangen - mit Franz Wohlfahrt
Heute mit einer echten Legende des österreichischen Fußballs: Franz Wohlfahrt. Der ehemalige Austria Wien- und Nationalteam-Tormann blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück – und hat jede Menge Geschichten im Gepäck. Zu abgewinnen sprechen wir natürlich über das Wiener Derby, das diesmal mit einem 1:1 endet. Ercan Kara rettet Rapid spät einen Punkt. Die große Frage bleibt: Sind die Wiener Klubs damit raus aus dem Titelrennen? Auch die restliche Runde hatte es in sich: Sturm Graz kommt gegen Hartberg nicht über ein 0:0 hinaus und lässt Punkte liegen, während der LASK mit einem Last-Minute-Sieg (3:2) in Salzburg plötzlich ganz oben dran ist und sich auf Platz 2 schiebt. Die Meisterschaft bleibt damit extrem eng und spannend. ￼ Gemeinsam mit Franz Wohlfahrt tauchen wir außerdem tief in seine Karriere ein: Legendäre Schmankerl aus seiner Zeit bei Austria Wien, große Spiele und besondere Momente. Ein großes Thema: Wer war damals wirklich die Nummer 1 im Nationalteam – Wohlfahrt oder Michael Konsel? Rund um die WM 1998 fiel die Entscheidung zugunsten von Konsel, während Wohlfahrt lange um den Platz im Tor kämpfte – ein spannendes Kapitel der österreichischen Fußballgeschichte.
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