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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Transfer-Deals & Moralfragen – Menschenhandel im Fußball?! – mit Peter Hagmayr

krone.tvStaffel 2026Folge 8vom 10.03.2026
Transfer-Deals & Moralfragen – Menschenhandel im Fußball?! – mit Peter Hagmayr

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 8: Transfer-Deals & Moralfragen – Menschenhandel im Fußball?! – mit Peter Hagmayr

49 Min.Folge vom 10.03.2026

Gelb Rot – der UNICOPE Fußball-Talk begrüßt heute Max Hagmayr – einen der erfahrensten Spielerberater und Fußball-Manager in Österreich überhaupt. Der Ex-Nationalspieler und langjährige Profi (u. a. für Rapid, VOEST Linz und Karlsruher SC) ist seit vielen Jahren als Spielervermittler und Manager aktiv und zählt zu den Top-Agenten im Land mit einem internationalen Netzwerk und vielen abgewickelten Transfers.

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