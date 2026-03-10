Transfer-Deals & Moralfragen – Menschenhandel im Fußball?! – mit Peter HagmayrJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 8: Transfer-Deals & Moralfragen – Menschenhandel im Fußball?! – mit Peter Hagmayr
49 Min.Folge vom 10.03.2026
Gelb Rot – der UNICOPE Fußball-Talk begrüßt heute Max Hagmayr – einen der erfahrensten Spielerberater und Fußball-Manager in Österreich überhaupt. Der Ex-Nationalspieler und langjährige Profi (u. a. für Rapid, VOEST Linz und Karlsruher SC) ist seit vielen Jahren als Spielervermittler und Manager aktiv und zählt zu den Top-Agenten im Land mit einem internationalen Netzwerk und vielen abgewickelten Transfers.
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Genre:Sport, Fußball, Talk
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
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