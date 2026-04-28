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GELB-ROT Der Fußball-Talk

60 Jahre Warten! LASK-Double für Kühbauer?

krone.tvStaffel 2026Folge 15vom 28.04.2026
60 Jahre Warten! LASK-Double für Kühbauer?

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 15: 60 Jahre Warten! LASK-Double für Kühbauer?

49 Min.Folge vom 28.04.2026

Drei Runden vor Schluss steuert die Bundesliga auf eine der spannendsten Meisterentscheidungen aller Zeiten zu. Mehrere Teams sind noch voll im Rennen – und für unsere Experten gibt es einen klaren Favoriten: Der LASK ist aktuell die stabilste Mannschaft der Liga. Gemeinsam mit „Krone“-Sportchef steht das Finish in der Bundesliga absolut im Fokus.

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