60 Jahre Warten! LASK-Double für Kühbauer?Jetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 15: 60 Jahre Warten! LASK-Double für Kühbauer?
49 Min.Folge vom 28.04.2026
Drei Runden vor Schluss steuert die Bundesliga auf eine der spannendsten Meisterentscheidungen aller Zeiten zu. Mehrere Teams sind noch voll im Rennen – und für unsere Experten gibt es einen klaren Favoriten: Der LASK ist aktuell die stabilste Mannschaft der Liga. Gemeinsam mit „Krone“-Sportchef steht das Finish in der Bundesliga absolut im Fokus.
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Genre:Sport, Fußball, Talk
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
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