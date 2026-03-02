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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Meistergruppen-Showdown! Wer schafft die Top6 - mit Stephan Maierhofer

krone.tvStaffel 2026Folge 7vom 02.03.2026
Meistergruppen-Showdown! Wer schafft die Top6 - mit Stephan Maierhofer

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 7: Meistergruppen-Showdown! Wer schafft die Top6 - mit Stephan Maierhofer

49 Min.Folge vom 02.03.2026

Gelb Rot – der UNICOPE Fußball-Talk – und wir haben einen ganz besonderen Gast: Stephan (The Major) Maierhofer Der „Major“ spricht offen über seine Pläne als Trainer im Profigeschäft einzusteigen. Welche Art von Trainer will er werden? Welche Philosophie bringt er aus seiner aktiven Karriere mit – und wo sieht er sich in Zukunft? Natürlich analysiert Maierhofer gemeinsam mit unsrer Experte Kurt Garger und Frenkie Schinkels die wahnsinnig spannende Bundesliga-Saison. Nächste Woche entscheidet sich alles im Kampf um die Top 6 und den Einzug in die Meistergruppe –Rapid hat es verpasst, sich in Altach vorzeitig zu qualifizieren. Statt Fix-Ticket heißt es jetzt: zittern. Nächste Woche steht Red Bull Salzburg vor der Tür! Außerdem Thema: Wie soll man mit Rapids schwieriger Fanszene umgehen? Wo liegt die Verantwortung – Klub, Liga oder Exekutive?

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