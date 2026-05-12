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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Kabinenfights, Titeldrama & Kalajdzic Entdeckung – mit Ernst Baumeister

krone.tvStaffel 2026Folge 17vom 12.05.2026
Kabinenfights, Titeldrama & Kalajdzic Entdeckung – mit Ernst Baumeister

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Folge 17: Kabinenfights, Titeldrama & Kalajdzic Entdeckung – mit Ernst Baumeister

49 Min.Folge vom 12.05.2026

Während sich der FC Barcelona zum Meister krönt, kracht es bei den Königlichen aus Madrid ordentlich: Bei Real soll es nach dem verlorenen Clásico zu einem heftigen Kabinenstreit gekommen sein. Im Mittelpunkt: Federico Valverde, der nach der Auseinandersetzung sogar im Krankenhaus behandelt werden musste. Genau deshalb sprechen wir diesmal über die Frage: Wie ging es eigentlich früher in den Kabinen des österreichischen Fußballs zu? Gab es damals auch echte Kabinenfights, harte Ansagen und Reibereien unter Spielern? Austria-Legende Ernst Baumeister und unsere Experten packen einige legendäre Schmankerl aus der alten Fußballzeit aus.

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