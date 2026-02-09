Rapid-Urgestein: Zoran „Zoki“ BarišićJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 4: Rapid-Urgestein: Zoran „Zoki“ Barišić
Die neue Folge mit einem echten Rapid-Urgestein: Zoran „Zoki“ Barišić – Ex-Spieler, ehemaliger Rapid-Trainer und langjähriger Kopf im Profi- und Nachwuchsbereich des SK Rapid Wien. In dieser Folge analysieren wir die aktuelle Bundesliga-Runde, sprechen über die Wiener Austria, die in Salzburg mit 2:0 gewinnt, während Rapid zu Hause nur 1:1 gegen Hartberg spielt. Ist die Derby-Favoritenrolle somit klar verteilt? Ein weiteres Thema: die Situation rund um Andi Schicker und Christian Ilzer bei der TSG 1899 Hoffenheim. Schicker, der Sport-Geschäftsführer, wird trotz sportlichem Erfolg im internen Machtkampf angegriffen – aktuell steht eine Entscheidung über seine Rolle an, während Trainer Ilzer seine Zukunft offenlässt und eng mit Schickers Verbleib verknüpft ist. Wie immer mit Moderator Hannes Steiner und unseren Experten Kurti Garger und Frenkie Schinkels.
