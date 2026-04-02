ÖFB-Euphorie & Thriller im Titelrennen – mit Manfred „Mandi“ FischerJetzt kostenlos streamen
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Folge 11: ÖFB-Euphorie & Thriller im Titelrennen – mit Manfred „Mandi“ Fischer
Zum ersten Mal haben wir einen aktiven Bundesliga-Profi zu Gast – und gleich einen ganz besonderen: Manfred Fischer, Kapitän der Wiener Austria und Führungsspieler eines Titelanwärters. Wir sind diese Woche ausnahmsweise erst am Mittwoch online, denn es gibt einiges zu besprechen: Das österreichische Nationalteam zeigt mit einem 5:1 gegen Ghana und einem 1:0 gegen Südkorea starke Leistungen – und wir stellen uns die spannende Frage: Warum reicht es für einen Leistungsträger wie Manfred Fischer aktuell nicht fürs Nationalteam? Natürlich geht es auch um die extrem spannende Bundesliga: Geht der Titel heuer tatsächlich über Wien? Austria und Rapid sind voll im Rennen, während Sturm Graz natürlich weiterhin ganz oben mitmischt. Die Liga ist enger und offener als je zuvor. Ein weiterer Schwerpunkt: Austria-Trainer Stephan Helm und seine enge Beziehung zur Mannschaft. Wie wichtig ist diese Nähe für den Erfolg? Und welchen Anteil hat sie am aktuellen Höhenflug der Austria? Wie immer analysieren Hannes Steiner, Kurt Garger und Frenkie Schinkels die Themen – mit klarer Meinung, viel Schmäh und spannenden Einblicken direkt aus der Bundesliga.
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