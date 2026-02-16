FAVORITENsieg - Rapid am Boden - Die Fans daneben. Mit Paul ScharnerJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 5: FAVORITENsieg - Rapid am Boden - Die Fans daneben. Mit Paul Scharner
49 Min.Folge vom 16.02.2026
Mit Paul Scharner: Der 40-fache ÖFB-Nationalspieler, langjährige Premier-League-Stammspieler und FA-Cup-Sieger mit Wigan Athletic bringt internationale Erfahrung und klare Worte mit. Im Mittelpunkt steht das Wiener Derby: Rapid verliert 0:2 gegen die Austria, die sich nach Formkurve und Auftritt absolut verdient als Favorit durchsetzt. Rapid wartet damit weiter seit 12 Pflichtspielen auf einen Sieg – die Krise spitzt sich zu.
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Genre:Sport, Fußball, Talk
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
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