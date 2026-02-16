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GELB-ROT Der Fußball-Talk

FAVORITENsieg - Rapid am Boden - Die Fans daneben. Mit Paul Scharner

krone.tvStaffel 2026Folge 5vom 16.02.2026
FAVORITENsieg - Rapid am Boden - Die Fans daneben. Mit Paul Scharner

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Folge 5: FAVORITENsieg - Rapid am Boden - Die Fans daneben. Mit Paul Scharner

49 Min.Folge vom 16.02.2026

Mit Paul Scharner: Der 40-fache ÖFB-Nationalspieler, langjährige Premier-League-Stammspieler und FA-Cup-Sieger mit Wigan Athletic bringt internationale Erfahrung und klare Worte mit. Im Mittelpunkt steht das Wiener Derby: Rapid verliert 0:2 gegen die Austria, die sich nach Formkurve und Auftritt absolut verdient als Favorit durchsetzt. Rapid wartet damit weiter seit 12 Pflichtspielen auf einen Sieg – die Krise spitzt sich zu.

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