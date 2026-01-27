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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Die Legende erzählt - Mit Herbert Prohaska

krone.tvStaffel 2026Folge 2vom 27.01.2026
Die Legende erzählt - Mit Herbert Prohaska

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 2: Die Legende erzählt - Mit Herbert Prohaska

49 Min.Folge vom 27.01.2026

Gelb Rot – der UNICOPE Fußball-Talk ist zurück! In F45 ist eine echte Ikone des österreichischen Fußballs zu Gast: Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska Locker, offen und bestens aufgelegt – der Wiener Schmäh kommt in dieser Folge natürlich nicht zu kurz! Im Mittelpunkt stehen Herbert Prohaskas Erfahrungen mit dem österreichischen Nationalteam bei Fußball-Weltmeisterschaften – als Spieler und später als Trainer. Er spricht über besondere Momente und Erinnerungen aus der Perspektive eines österreichischen Teamspielers und Trainers. Natürlich ist auch Prohaskas Austria Wien ein großes Thema. Er spricht über die heutige Austria – und erinnert sich daran, wie der Klub zu seiner Zeit funktioniert hat. Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf die nächste Runde im ÖFB-Cup. Alle Viertelfinale werden besprochen, mit Fokus auf Ried gegen Rapid – ein Duell mit enormer Bedeutung für Rapid samt neuem Trainer Johannes Hoff Thorup. Wie immer mit Moderator Hannes Steiner sowie den Experten Kurti Garger und Frenkie Schinkels – ehrlicher Fußball-Talk, klare Meinungen und viele Schmankerl.

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