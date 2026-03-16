Bad Boys, echte Typen & Bundesliga Drama – mit Ilčo NaumoskiJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 9: Bad Boys, echte Typen & Bundesliga Drama – mit Ilčo Naumoski
Gelb Rot – der UNICOPE Fußball-Talk begrüßt diesmal einen der schillerndsten Charaktere der österreichischen Bundesliga: Ilčo Naumoski. Der ehemalige Stürmer vom SV Mattersburg galt über Jahre als „Bad Boy“ der Liga – ein Spieler, der polarisiert hat wie kaum ein anderer. In 249 Bundesligaspielen mit 59 Toren und zahlreichen Ausschlüssen sorgte Naumoski für Schlagzeilen – sportlich wie emotional. In dieser Folge sprechen wir über eine große Frage: Gibt es heute überhaupt noch echte Typen in der Bundesliga? Ilčo erzählt von seiner Zeit beim SV Mattersburg, einem Klub, dem er viele Jahre treu blieb, und packt einige Schmankerl und Anekdoten aus seiner aktiven Karriere aus – von hitzigen Duellen bis zu legendären Geschichten aus der Kabine. Außerdem stellt Naumoski sein neues Buch vor: „Der letzte echte Typ der Bundesliga“ – eine Biografie über seine turbulente Karriere, seine Fehler, seine größten Momente und das Leben als einer der auffälligsten Charaktere im österreichischen Fußball.
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