Folge 7: Wie ein Familienbetrieb Essig und Edelbrände weltberühmt machte (Gölles Manufaktur)
42 Min.Folge vom 01.09.2025
Die Manufaktur Gölles verbindet Tradition und Innovation: Gründer Alois und sein Sohn David entwickeln hochwertige Essige und Spirituosen, vereinen Handwerk, Nachhaltigkeit und Unternehmergeist. Ihr Erfolgsrezept sind klare Werte, Mut und die Leidenschaft für Genuss.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Copyrights:© LOOKAUT