Joyn PartnersStaffel 1Folge 2vom 01.09.2025
Folge 2: Zukunft der Energieversorgung: Warum Unabhängigkeit entscheidend ist!

37 Min.Folge vom 01.09.2025

Walter Kreisel, Gründer von Neoom, erzählt in „Sound of Business“ von seinem Weg aus Krisenmomenten zum erfolgreichen Unternehmen mit 300 Mitarbeitenden. Neoom entwickelt intelligente SolarSpeicherkraftwerke und treibt so die Vision einer CO₂-freien, energieunabhängigen Zukunft voran. Dabei teilt Kreisel Einblicke in seine Denkweise, Herausforderungen und den Mut, groß zu denken.

Joyn Partners
