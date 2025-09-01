Zukunft der Energieversorgung: Warum Unabhängigkeit entscheidend ist!Jetzt kostenlos streamen
Gründerservice
Folge 2: Zukunft der Energieversorgung: Warum Unabhängigkeit entscheidend ist!
37 Min.
Folge vom 01.09.2025
Walter Kreisel, Gründer von Neoom, erzählt in „Sound of Business“ von seinem Weg aus Krisenmomenten zum erfolgreichen Unternehmen mit 300 Mitarbeitenden. Neoom entwickelt intelligente SolarSpeicherkraftwerke und treibt so die Vision einer CO₂-freien, energieunabhängigen Zukunft voran. Dabei teilt Kreisel Einblicke in seine Denkweise, Herausforderungen und den Mut, groß zu denken.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT