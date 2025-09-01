Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gründerservice

So vermeidest du diese drei Fehler beim Start in die Selbstständigkeit!

Joyn PartnersStaffel 1Folge 12vom 01.09.2025
So vermeidest du diese drei Fehler beim Start in die Selbstständigkeit!

So vermeidest du diese drei Fehler beim Start in die Selbstständigkeit!Jetzt kostenlos streamen

Gründerservice

Folge 12: So vermeidest du diese drei Fehler beim Start in die Selbstständigkeit!

3 Min.Folge vom 01.09.2025

Viele Gründer:innen scheitern an fehlender Planung, falscher Gewerbeanmeldung oder verpassten Förderungen. Ein klarer Businessplan, rechtzeitige Klärung der Gewerbeart und Förderanträge vor Investitionen legen die Basis für ein erfolgreiches Business und vermeiden teure Fehler.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gründerservice
Joyn Partners
Gründerservice

Gründerservice

Alle 1 Staffeln und Folgen