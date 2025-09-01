So vermeidest du diese drei Fehler beim Start in die Selbstständigkeit!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 12: So vermeidest du diese drei Fehler beim Start in die Selbstständigkeit!
3 Min.Folge vom 01.09.2025
Viele Gründer:innen scheitern an fehlender Planung, falscher Gewerbeanmeldung oder verpassten Förderungen. Ein klarer Businessplan, rechtzeitige Klärung der Gewerbeart und Förderanträge vor Investitionen legen die Basis für ein erfolgreiches Business und vermeiden teure Fehler.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT