Folge 8: Aus Marillenkernen wird ein Food-Business – So tickt KernTec!
49 Min.Folge vom 01.09.2025
Michael Beitl und sein Team von Kern Tec verwandeln Obstkerne in nachhaltige Lebensmittelzutaten und bauen daraus ein skalierbares Food-Business auf. Aus einer Idee in der Wachau entstand mit Technologie, Mut und Förderungen ein internationales Unternehmen – immer mit Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit.
