Die größte Flusswelle Europas: So baute Max Neuböck sein Surf-Business

Joyn PartnersStaffel 1Folge 9vom 01.09.2025
Folge 9: Die größte Flusswelle Europas: So baute Max Neuböck sein Surf-Business

29 Min.Folge vom 01.09.2025

Max Neuböck hat mit The Riverwave in Ebensee Europas größte künstliche Flusswelle geschaffen – ein Projekt, das von einer persönlichen Surf-Idee zu einem touristischen und sportlichen Highlight wurde. Nach jahrelanger Planung, Behördenwegen und Teamarbeit zieht die Anlage heute zehntausende Besucher:innen an, immer mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität.

