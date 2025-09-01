Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn PartnersStaffel 1Folge 4vom 01.09.2025
75 Min.Folge vom 01.09.2025

Florian Gschwandtner erzählt von seinem Weg vom Bauernhofkind zum Runtastic-Mitgründer mit Millionen-Exit und heutigen App-Entrepreneur. Er spricht über Disziplin, Umsetzungskraft, Teamwork und Unternehmenskultur sowie den Umgang mit Kritik, Neid und persönlichen Herausforderungen. Ein inspirierender Talk voller ehrlicher Einblicke und praktischer Tipps für Gründer:innen.

