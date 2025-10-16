Die unsichtbare Bomben-Gefahr: So sichert sein Unternehmen Österreichs BaustellenJetzt kostenlos streamen
Gründerservice
Folge 16: Die unsichtbare Bomben-Gefahr: So sichert sein Unternehmen Österreichs Baustellen
42 Min.Folge vom 16.10.2025
Mit EOD-Munitionsbergung hat Stefan Plainer eine Marktlücke entdeckt: Sein Unternehmen sorgt dafür, dass beim Bauen keine gefährlichen Kriegsrelikte übersehen werden. Der Ex-Soldat erzählt, wie er zufällig in die Branche kam, worauf es beim Gründen ankommt und warum gutes Personal entscheidend ist. Dabei gibt er Einblicke in spannende Funde, unternehmerische Herausforderungen und den Alltag zwischen Büro und Baustelle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gründerservice
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT