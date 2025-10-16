Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gründerservice

Die unsichtbare Bomben-Gefahr: So sichert sein Unternehmen Österreichs Baustellen

Joyn PartnersStaffel 1Folge 16vom 16.10.2025
Die unsichtbare Bomben-Gefahr: So sichert sein Unternehmen Österreichs Baustellen

Die unsichtbare Bomben-Gefahr: So sichert sein Unternehmen Österreichs BaustellenJetzt kostenlos streamen

Gründerservice

Folge 16: Die unsichtbare Bomben-Gefahr: So sichert sein Unternehmen Österreichs Baustellen

42 Min.Folge vom 16.10.2025

Mit EOD-Munitionsbergung hat Stefan Plainer eine Marktlücke entdeckt: Sein Unternehmen sorgt dafür, dass beim Bauen keine gefährlichen Kriegsrelikte übersehen werden. Der Ex-Soldat erzählt, wie er zufällig in die Branche kam, worauf es beim Gründen ankommt und warum gutes Personal entscheidend ist. Dabei gibt er Einblicke in spannende Funde, unternehmerische Herausforderungen und den Alltag zwischen Büro und Baustelle.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gründerservice
Joyn Partners
Gründerservice

Gründerservice

Alle 1 Staffeln und Folgen