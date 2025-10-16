Zum Inhalt springenBarrierefrei
Übernehmen statt neu gründen: So gelingt die Betriebsübernahme

Joyn PartnersStaffel 1Folge 15vom 16.10.2025
Folge 15: Übernehmen statt neu gründen: So gelingt die Betriebsübernahme

6 Min.Folge vom 16.10.2025

In Österreich warten über 50.000 Betriebe auf eine Nachfolge – eine große Chance für angehende Selbstständige. Eine Übernahme bietet gewachsene Strukturen, treue Kundschaft und laufende Umsätze. Der Leitfaden zeigt, worauf es bei Suche, Finanzierung und Planung ankommt.

