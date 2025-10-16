Übernehmen statt neu gründen: So gelingt die BetriebsübernahmeJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Übernehmen statt neu gründen: So gelingt die Betriebsübernahme
6 Min.Folge vom 16.10.2025
In Österreich warten über 50.000 Betriebe auf eine Nachfolge – eine große Chance für angehende Selbstständige. Eine Übernahme bietet gewachsene Strukturen, treue Kundschaft und laufende Umsätze. Der Leitfaden zeigt, worauf es bei Suche, Finanzierung und Planung ankommt.
