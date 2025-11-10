Nebenjob Unternehmen gründen? Das musst du unbedingt beachten!Jetzt kostenlos streamen
Gründerservice
Folge 18: Nebenjob Unternehmen gründen? Das musst du unbedingt beachten!
3 Min.Folge vom 10.11.2025
Nebenberuflich zu gründen ermöglicht es, den Traum vom eigenen Business mit finanzieller Sicherheit zu verbinden. Es bietet die Chance, Ideen zu testen und Strukturen aufzubauen – erfordert aber gutes Zeitmanagement, klare Prioritäten und rechtliche Basics wie Gewerbeanmeldung und Versicherung. Wer sich klare Ziele setzt und den richtigen Zeitpunkt erkennt, kann erfolgreich vom Nebenjob in die volle Selbstständigkeit wechseln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gründerservice
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT