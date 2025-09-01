Unternehmensfinanzierung: Kredite, Förderungen & Beteiligungen erklärtJetzt kostenlos streamen
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Folge 11: Unternehmensfinanzierung: Kredite, Förderungen & Beteiligungen erklärt
5 Min.Folge vom 01.09.2025
In Österreich gibt es viele Wege zur Unternehmensfinanzierung – von Eigenkapital und Gründerkrediten bis zu Beteiligungsmodellen wie Venture Capital oder Crowdinvesting. Entscheidend sind eine realistische Kalkulation, gute Information und die Wahl der passenden Form, um Risiken zu minimieren.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT