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Unternehmensfinanzierung: Kredite, Förderungen & Beteiligungen erklärt

Joyn PartnersStaffel 1Folge 11vom 01.09.2025
Unternehmensfinanzierung: Kredite, Förderungen & Beteiligungen erklärt

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Folge 11: Unternehmensfinanzierung: Kredite, Förderungen & Beteiligungen erklärt

5 Min.Folge vom 01.09.2025

In Österreich gibt es viele Wege zur Unternehmensfinanzierung – von Eigenkapital und Gründerkrediten bis zu Beteiligungsmodellen wie Venture Capital oder Crowdinvesting. Entscheidend sind eine realistische Kalkulation, gute Information und die Wahl der passenden Form, um Risiken zu minimieren.

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