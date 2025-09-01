Vom Traum zum Unternehmen: Wie du richtig startestJetzt kostenlos streamen
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Folge 1: Vom Traum zum Unternehmen: Wie du richtig startest
19 Min.Folge vom 01.09.2025
Kambis Kohansal Vajargah, Head of Startup-Services der WKO, gibt praxisnahe Tipps zum Gründen – von der ersten Idee über Marktvalidierung und Finanzierung bis zum Teamaufbau. Neben klassischen Startups beleuchtet er auch die Betriebsnachfolge und teilt persönliche Erfahrungen zu Herausforderungen, Pitching und Netzwerken.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT