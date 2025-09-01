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Vom Traum zum Unternehmen: Wie du richtig startest

Joyn PartnersStaffel 1Folge 1vom 01.09.2025
Vom Traum zum Unternehmen: Wie du richtig startest

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Folge 1: Vom Traum zum Unternehmen: Wie du richtig startest

19 Min.Folge vom 01.09.2025

Kambis Kohansal Vajargah, Head of Startup-Services der WKO, gibt praxisnahe Tipps zum Gründen – von der ersten Idee über Marktvalidierung und Finanzierung bis zum Teamaufbau. Neben klassischen Startups beleuchtet er auch die Betriebsnachfolge und teilt persönliche Erfahrungen zu Herausforderungen, Pitching und Netzwerken.

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