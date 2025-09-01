Zum Inhalt springenBarrierefrei
Calienna Gründerin Miri Cervantes: Ihr Erfolgsrezept „Grow Everyday"

Joyn PartnersStaffel 1Folge 3vom 01.09.2025
Calienna Gründerin Miri Cervantes: Ihr Erfolgsrezept „Grow Everyday“

Folge 3: Calienna Gründerin Miri Cervantes: Ihr Erfolgsrezept „Grow Everyday“

43 Min.Folge vom 01.09.2025

Miri und Christian Cervantes haben mit Calienna in Wien eine grüne Oase geschaffen, die Pflanzen, Kaffee, Design und Bücher vereint. Aus ihrer Branding-Erfahrung entstand ein Concept Store, der inspiriert, entschleunigt und auch B2B mit Begrünungslösungen aktiv ist. Miri teilt offen ihre Gründungsgeschichte, die Herausforderungen und die Leidenschaft, mit der persönliches und pflanzliches Wachstum Hand in Hand gehen.

