Calienna Gründerin Miri Cervantes: Ihr Erfolgsrezept „Grow Everyday“Jetzt kostenlos streamen
Gründerservice
Folge 3: Calienna Gründerin Miri Cervantes: Ihr Erfolgsrezept „Grow Everyday“
43 Min.Folge vom 01.09.2025
Miri und Christian Cervantes haben mit Calienna in Wien eine grüne Oase geschaffen, die Pflanzen, Kaffee, Design und Bücher vereint. Aus ihrer Branding-Erfahrung entstand ein Concept Store, der inspiriert, entschleunigt und auch B2B mit Begrünungslösungen aktiv ist. Miri teilt offen ihre Gründungsgeschichte, die Herausforderungen und die Leidenschaft, mit der persönliches und pflanzliches Wachstum Hand in Hand gehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gründerservice
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT