Folge 17: Geschäft mit dem Tod: So revolutioniert Benu-Bestattung die Branche
30 Min.Folge vom 10.11.2025
Ein Wiener Startup zeigt, dass Tradition und Innovation auch in der Bestattungsbranche zusammenpassen. Benu Bestattungen, gegründet von Stefan Atz, verbindet Empathie und Digitalisierung – vom Online-Vergleichsportal zum modernen Dienstleister mit Filialen in ganz Österreich. Im Interview spricht Atz über Mut zur Veränderung, neue Bestattungsformen und wie man auch bei Tabuthemen Menschen auf Augenhöhe begegnet.
Gründerservice
