32 Min.Folge vom 01.09.2025

Philipp Baldauf, Mitgründer von „Ahoi Kapptn!“, erklärt, wann sich die Entwicklung digitaler Produkte wirklich lohnt und warum sie nur Sinn machen, wenn sie echte Probleme lösen. Er teilt Best Practices zu App-Entwicklung, KI-Potenzial und Prozessautomatisierung – mit dem Fazit: Gute Ideen sind nur der Start, entscheidend ist die Umsetzung.

