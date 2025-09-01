Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gründerservice

Karrierewechsel mit Bauchgefühl: Vom Jus-Studium zur Torten-Künstlerin

Joyn PartnersStaffel 1Folge 10vom 01.09.2025
Karrierewechsel mit Bauchgefühl: Vom Jus-Studium zur Torten-Künstlerin

Karrierewechsel mit Bauchgefühl: Vom Jus-Studium zur Torten-KünstlerinJetzt kostenlos streamen

Gründerservice

Folge 10: Karrierewechsel mit Bauchgefühl: Vom Jus-Studium zur Torten-Künstlerin

27 Min.Folge vom 01.09.2025

Julia Kilarski hat mit Crème de la Crème den Sprung vom Jusstudium in die Patisserie gewagt und in Wien eine erfolgreiche Konditorei aufgebaut. Sie spricht über Herausforderungen in der Gastronomie, die Bedeutung von Teamwork und Social Media sowie den Mut, eine Leidenschaft zum Beruf zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gründerservice
Joyn Partners
Gründerservice

Gründerservice

Alle 1 Staffeln und Folgen