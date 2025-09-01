Karrierewechsel mit Bauchgefühl: Vom Jus-Studium zur Torten-KünstlerinJetzt kostenlos streamen
Folge 10: Karrierewechsel mit Bauchgefühl: Vom Jus-Studium zur Torten-Künstlerin
27 Min.Folge vom 01.09.2025
Julia Kilarski hat mit Crème de la Crème den Sprung vom Jusstudium in die Patisserie gewagt und in Wien eine erfolgreiche Konditorei aufgebaut. Sie spricht über Herausforderungen in der Gastronomie, die Bedeutung von Teamwork und Social Media sowie den Mut, eine Leidenschaft zum Beruf zu machen.
