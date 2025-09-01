Zum Inhalt springenBarrierefrei
3 Dinge, die Gründerinnen und Gründer oft vergessen – und später bereuen

Joyn PartnersStaffel 1Folge 13vom 01.09.2025
Folge 13: 3 Dinge, die Gründerinnen und Gründer oft vergessen – und später bereuen

3 Min.Folge vom 01.09.2025

Hohe SV-Nachzahlungen, fehlende Arbeitgeberzustimmung bei Nebentätigkeit und Arbeiten ohne Standortgenehmigung gehören zu den häufigsten Gründungsfehlern. Wer diese Punkte früh klärt, schützt sich vor teuren Folgen und schafft eine sichere Basis für die Selbstständigkeit.

