3 Dinge, die Gründerinnen und Gründer oft vergessen – und später bereuen
Gründerservice
Folge 13: 3 Dinge, die Gründerinnen und Gründer oft vergessen – und später bereuen
3 Min.Folge vom 01.09.2025
Hohe SV-Nachzahlungen, fehlende Arbeitgeberzustimmung bei Nebentätigkeit und Arbeiten ohne Standortgenehmigung gehören zu den häufigsten Gründungsfehlern. Wer diese Punkte früh klärt, schützt sich vor teuren Folgen und schafft eine sichere Basis für die Selbstständigkeit.
