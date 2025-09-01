Julia Schedlberger über Unternehmertum und Kreativität: Von Bussi Ciao Pizza bis June PilatesJetzt kostenlos streamen
Gründerservice
Folge 5: Julia Schedlberger über Unternehmertum und Kreativität: Von Bussi Ciao Pizza bis June Pilates
31 Min.Folge vom 01.09.2025
Julia Schedlberger gibt Einblicke in ihren Weg zur Serienunternehmerin – von Babetown über Bussi Ciao bis zum Pilates-Studio June. Sie spricht über Authentizität, Design, Kund:innenperspektive und den ständigen Lernprozess des Gründens. Ihr Ansatz: Risiken eingehen, Grenzen setzen und sich nicht von Ängsten bremsen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gründerservice
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT