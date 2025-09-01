Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gründerservice

Julia Schedlberger über Unternehmertum und Kreativität: Von Bussi Ciao Pizza bis June Pilates

Joyn PartnersStaffel 1Folge 5vom 01.09.2025
Julia Schedlberger über Unternehmertum und Kreativität: Von Bussi Ciao Pizza bis June Pilates

Julia Schedlberger über Unternehmertum und Kreativität: Von Bussi Ciao Pizza bis June PilatesJetzt kostenlos streamen

Gründerservice

Folge 5: Julia Schedlberger über Unternehmertum und Kreativität: Von Bussi Ciao Pizza bis June Pilates

31 Min.Folge vom 01.09.2025

Julia Schedlberger gibt Einblicke in ihren Weg zur Serienunternehmerin – von Babetown über Bussi Ciao bis zum Pilates-Studio June. Sie spricht über Authentizität, Design, Kund:innenperspektive und den ständigen Lernprozess des Gründens. Ihr Ansatz: Risiken eingehen, Grenzen setzen und sich nicht von Ängsten bremsen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gründerservice
Joyn Partners
Gründerservice

Gründerservice

Alle 1 Staffeln und Folgen