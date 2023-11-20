Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Licht und Schatten einer Republik

ORF2Staffel 1Folge 22vom 20.11.2023
Ikonen Österreichs: Licht und Schatten einer Republik

Ikonen Österreichs: Licht und Schatten einer RepublikJetzt kostenlos streamen

Ikonen Österreichs

Folge 22: Ikonen Österreichs: Licht und Schatten einer Republik

33 Min.Folge vom 20.11.2023

Die 1970er, 80er und 90er Jahre waren in Österreich von Sozialreformen und Skandalen, von durchgestandenen Krisen und geschlossenen Bündnissen geprägt. Manche standen dabei besonders im Rampenlicht. Aber wo Licht ist, ist immer auch ein bisschen Schatten. In welchem Zusammenhang damit Bruno Kreiskys Telefon, das Holzpferd für Kurt Waldheim und der Stimmzettel zum EU-Beitritt stehen zeigt Marlies Faulend in der Kultur-Doku "Ikonen Österreichs - Licht und Schatten einer Republik". In der Reihe "Ikonen Österreichs" werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. Bildquelle: ORF/pre tv

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ikonen Österreichs
ORF2
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs

Alle 1 Staffeln und Folgen