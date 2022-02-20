Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ikonen Österreichs: Die Knopferlharmonika

ORF2Staffel 1Folge 33vom 20.02.2022
Folge 33: Ikonen Österreichs: Die Knopferlharmonika

11 Min.Folge vom 20.02.2022

Die Knopferlharmonika hat ihren Ursprung in Wien. Von Anfang an ist das Instrument wie geschaffen für die Volksmusik. Mit der Knopferlharmonika können Volkslieder nämlich im Nu begleitet und solo gespielt werden. Sie eroberte durch Musiker wie Hubert von Goisern, Hans Peter Falkner und Herbert Pixner auch moderne Musikgenres. Bildquelle: ORF/pre tv

ORF2
