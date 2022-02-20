Ikonen Österreichs: Die KnopferlharmonikaJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 33: Ikonen Österreichs: Die Knopferlharmonika
11 Min.Folge vom 20.02.2022
Die Knopferlharmonika hat ihren Ursprung in Wien. Von Anfang an ist das Instrument wie geschaffen für die Volksmusik. Mit der Knopferlharmonika können Volkslieder nämlich im Nu begleitet und solo gespielt werden. Sie eroberte durch Musiker wie Hubert von Goisern, Hans Peter Falkner und Herbert Pixner auch moderne Musikgenres. Bildquelle: ORF/pre tv
