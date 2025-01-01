K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 299: Kommissar in Todesangst
23 Min.Ab 12
Ein Ex-Sträfling will sich an den Kommissaren für die Zeit im Gefängnis rächen und befestigt eine Bombe unter dem Bürostuhl von Michael Naseband. Als der Kommissar sich hinsetzt, löst er mit seinem Körpergewicht den Zähler aus. Die Kollegen räumen das K 11 - Michael Naseband muss zurückbleiben: Verlässt er seinen Platz, geht die Bombe hoch ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1