Vorsicht Taschendiebe! Wie schützt man sich richtig?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 23: Vorsicht Taschendiebe! Wie schützt man sich richtig?
47 Min.Folge vom 19.07.2019Ab 12
In deutschen Großstädten zählt Taschendiebstahl zu den häufigsten Straftaten. Über 100.000 Fälle wurden im letzten Jahr angezeigt. Der Schaden: über 34 Millionen Euro. Doch was hilft gegen die Langfinger? Wie gut ist ein Gürtel mit integriertem Geheimfach für Geld? Was bringt ein Taschenalarm? "K1 Magazin"-Reporter Peter Giesel hat das herausgefunden. Und: Datenklau bei Kreditkarten: "K1 Magazin" macht den Test / Thermomix gegen Profikoch: Hähnchen mit Paprika Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2019
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins