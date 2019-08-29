Zurück im Gasthaus zum Stern: Was wurde aus dem persischen Restaurant?Jetzt kostenlos streamen
Folge 29: Zurück im Gasthaus zum Stern: Was wurde aus dem persischen Restaurant?
45 Min.Folge vom 29.08.2019Ab 12
Morteza Shirzadeh und seine Frau Afsaneh haben vor einem Jahr in Walldorf das erste Haus am Platz übernommen. Beide arbeiten hart, doch die Gäste bleiben aus. Auf der Speisekarte herrscht ein Mischmasch von Speisen aus aller Welt. Der 61-jährige Perser und sein 22-jähriger Adoptivsohn Benjamin streiten ständig. Kann Frank Rosin Ordnung in den Betrieb und in das Familienleben bringen? Wie geht es der Wirtsfamilie heute? Und: Teuer gegen billig: Alufolie und Backpapier im Test.
